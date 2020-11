Dinklage. Auf der Autobahn 1 nahe Dinklage ist der Fahrer eines Kleintransporters in ein Stauende gefahren und tödlich verletzt worden.

Die Identität des Getöteten stehe noch nicht zweifelsfrei fest, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die A1 sei ab der Anschlussstelle Vechta in Fahrtrichtung Osnabrück voraussichtlich bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Der Kleintransporter war am Nachmittag gegen einen Sattelzug am Stauende geprallt, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Fahrer des Transporters nur noch tot aus dem Wrack bergen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Laut Polizei kam es am Nachmittag aufgrund der Sperrung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.