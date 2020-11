Hannover. Gesundheitsministerin Reimann stuft die Corona-Lage in Niedersachsen weiter als sehr ernst ein. Die Infektionszahlen scheinen sich aber - wenn auch auf hohem Niveau - zu stabilisieren.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Niedersachsen erneut leicht gestiegen und binnen 24 Stunden gab es 21 weitere Todesfälle. Am Donnerstag wurden 1613 Neuinfektionen registriert, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. Am Vortag waren es 1512, am Donnerstag vor einer Woche 1423 Fälle. Die Zahl der Erkrankten in Kliniken blieb mit 866 nach 865 am Vortag praktisch konstant. 197 der Patienten befinden sich auf der Intensivstation, 130 davon müssen künstlich beatmet werden. Auch zehn Kinder werden aktuell mit einer Corona-Erkrankung stationär behandelt.

„Die Lage ist nach wie vor sehr, sehr ernst“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Es sehe zwar so aus, als würden sich die Infektionszahlen derzeit auf einem hohen Niveau stabilisieren, aber noch sei es zu früh, um die Auswirkungen der Maßnahmen wirklich zu bewerten. „Vor diesem Hintergrund ist es aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht angebracht, über Lockerungen nachzudenken.“

„Wir wissen aus dem Frühjahr dieses Jahres, dass es einige Wochen dauert, bis sich die Kontaktbeschränkungen auch in sinkenden Infektionszahlen bemerkbar machen und ein eindeutiger Abwärtstrend erkennbar ist“, erinnerte Reimann. „Wenn wir uns alle weiterhin an die Regeln halten und diszipliniert verhalten, besteht aber die Hoffnung, dass wir den vorläufigen Höhepunkt bei den Neuinfektionen bald hinter uns haben und das exponentielle Wachstum bremsen können.“

Die meisten neuen Corona-Infektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis Vechta (271), gefolgt von Salzgitter (241,6), Cloppenburg (233,2) und Verden (221,7). Am geringsten ist die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Goslar (27,9).