Bremen. Das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie wird nach Worten von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) in Bremen zunehmend auch von sozialen Faktoren geprägt.

Die Infektionen seien aktuell nicht mehr einheitlich im Stadtgebiet Bremen verteilt. „Hohe Inzidenzwerte finden sich tendenziell in Stadtteilen, die von beengten Wohnverhältnissen, niedrigen Einkommen und hohem Migrationsanteil gekennzeichnet sind“, betonte Bernhard am Montag.

Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner gerechnet an. In der Stadtgemeinde Bremen lag er bei 220,8, in Bremerhaven bei 98,5 (Stand: Montag 15.45 Uhr). Bereits Zahlen jenseits der 50er-Grenze gelten als problematisch.

Hohe Werte stünden zunehmend in einer Wechselbeziehung mit Risikofaktoren wie geringer Wohnfläche pro Einwohner, Armut oder prekärer Beschäftigung, sagte Bernhard mit Blick auf nach Postleitzahlen aufgeschlüsselte Corona-Fallzahlen. Aber dies müsse auch in den richtigen Zusammenhang gestellt werden. In der zweiten Welle gebe es eine „diffuse Verteilung der Infektionen“, häufig ohne Cluster oder Ausbrüche. Die Zahlen aus den Stadtteilen gäben insofern keinerlei Auskunft über den Ansteckungsort, sondern nur über den Wohnort der Infizierten.