Hamburg. Die Zahl der Privatinsolvenzen dürfte in Niedersachsen und Bremen dieses Jahr deutlich sinken - wegen der Corona-Krise aber vermutlich vorerst zum letzten Mal.

In Niedersachsen fiel die Zahl in den ersten drei Quartalen deutlich um 23,0 Prozent auf 6929, wie die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel am Montag in Hamburg mitteilte. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 8997. Im Bundesland Bremen fiel der Rückgang mit 14,9 Prozent geringer aus: Dort waren es 712 Privatinsolvenzen im Vergleich zu 837.

Dass die Zahl der Insolvenzen nicht schon in diesem Jahr steigt, liegt nach Angaben von Crifbürgel zum einen an der längeren Bearbeitungszeit der Insolvenzgerichte während der Corona-Pandemie. Zum anderen hätten viele Privatpersonen den Zeitpunkt ihres Insolvenzantrags verschoben, da sie auf den Stichtag zur verkürzten Restschuldbefreiung - drei statt sechs Jahre - warteten. Auch hätten Kurzarbeit und eigene finanzielle Ersparnisse zunächst die finanzielle Schieflage vieler Bundesbürger abgemildert.

Die Zahl der Privatinsolvenzen ist den Angaben zufolge in allen Bundesländern zurückgegangen. Bundesweit sank sie in den ersten drei Quartalen auf 52 855, was einem Rückgang von 19,3 Prozent entsprach.

Den prozentual höchsten Wert gab es mit minus 38,1 Prozent im Saarland, gefolgt von Thüringen (minus 27,9 Prozent) und Schleswig-Holstein (minus 27,4 Prozent). Den geringsten Rückgang verzeichneten prozentual Sachsen (minus 12,8), Hessen (minus 12,9) und Baden-Württemberg (minus 13,3).