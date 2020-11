Hannover. Für Corona-Auflagen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln gibt es nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen viel Verständnis.

„Es ist erfreulich zu sehen, wie vernünftig der Großteil der Bevölkerung mit den Auflagen umgeht und auf die Ansprachen der Kolleginnen und Kollegen reagiert“, sagte der niedersächsische Landesvorsitzende Dietmar Schilff am Montag - eine Woche nach dem Beginn der verschärften Corona-Maßnahmen. „Wir hoffen, dass wir die besonderen Herausforderungen in dieser Ausnahmesituation weiterhin alle gemeinsam bewältigen können.“

Meldungen über Menschen, die sich den Anweisungen widersetzen oder sogar gewaltbereit sind, gibt es der Gewerkschaft zufolge auch. Im Vergleich zu anderen Einsatzbereichen sei die Zahl aber nicht deutlich höher.

Von der Politik forderte Schilff mehr eindeutige Vorgaben. Mitunter sei zum Beispiel nicht klar geregelt, in welchen Straßen die Maskenpflicht gelte und wo nicht. „Es ist zwar nachvollziehbar, dass man an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appelliert. In der Praxis führt dies aber immer wieder zu Verwirrung und Konflikten.“ Die Arbeit der Polizei werde so erschwert.