Hannover. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat der Philologenverband Niedersachsen gefordert, die Quarantäne-Maßnahmen an betroffenen Schulen auszuweiten.

Man müsse sich „von einer Politik des Abwartens und Reagierens verabschieden und zu einer aktiven, präventiven Eindämmung übergehen“, mahnte der Vorsitzende Horst Audritz am Montag. „Angesichts der ernsten Lage ist das zögerliche Vorgehen des Kultusministers unverständlich, sein Beteuern, die Schulen seien sicher, geradezu fahrlässig.“ Es sei abzusehen, dass Schulen keine isolierten Schutzzonen bleiben würden.

Audritz forderte, Schulen sollten schneller zum Wechselbetrieb zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling mit geteilten Klassen zurückkehren. Der Philologenverband verlangte zudem kontinuierliche Kontrolle der Infektionslage, konsequentes Tragen von Masken im Unterricht und Belüftungssysteme für unsichere Unterrichtsräume. Lehrkräften sollten FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden.

Audritz nannte es eine „Milchmädchenrechnung“, die Sicherheit der Schulen mit der geringen Quote der Infizierten zu begründen: „Mit den steigenden Infektionszahlen insgesamt wird auch die Zahl der Infizierten an den Schulen deutlich zunehmen, so dass wissenschaftlich bereits gewarnt wird, Schulen könnten zu Verstärkern der Pandemie werden.“

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne will die Schulen in der zweiten Corona-Welle möglichst geöffnet halten. Nicht ausschließen will der SPD-Politiker aber die landesweite Rückkehr zu einem Wechselbetrieb, also abwechselnd Präsenzunterricht und Homeschooling mit geteilten Klassen - das sogenannte Szenario B.

Völlig fehl gehe die Einschätzung des Landesgesundheitsamtes, das empfehle, bei einem Corona-Ausbruch nur noch diejenigen Schüler in häusliche Quarantäne zu schicken, die wegen direkten Kontakts einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt waren, bemängelte Audritz. Das betreffe die Sitznachbarn und die unmittelbare Umgebung im Abstand von 1,5 Metern.