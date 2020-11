Wolfsburg-Trainer Glasner kündigt klärendes Gespräch an

Wolfsburgs Trainer Glasner gibt ein Interview.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Nach den Dissonanzen in den vergangenen Tagen hat Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner ein Gespräch mit Sportchef Jörg Schmadtke in der am Montag beginnenden Länderspiel-Pause angekündigt.