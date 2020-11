Seelze. Ein Mitarbeiter der Bundesbahn hat versucht, gestohlenes Werkzeug im Internet zu verkaufen.

Beamte der Bundespolizei durchsuchten am Samstag die Wohnung des 42-Jährigen im Landkreis Peine und fanden etliche hochwertige Werkzeuge, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Das Werkzeug wurde vermutlich der Deutschen Bahn gestohlen. Da der Mann Rufbereitschaft hatte, wurden ihm auch die Schlüssel für den Werkstattwagen abgenommen und das Fahrzeug der Bahn übergeben.

Der Handwerker arbeitet in der Braunschweiger Werkstatt der Bahn. Dort verschwanden seit einem halben Jahr immer wieder Werkzeuge und Materialien. Durch eine Anzeige in einem Internet-Portal wurde die Deutsche Bahn auf den Mitarbeiter aufmerksam. Dort stand ein hochwertiger Akku-Staubsauger zum Verkauf, der aus dem Bestand in Braunschweig stammte.

Die Ermittler kamen dem Mann schnell auf die Schliche - für das Profil der Verkaufsplattform verwendete er seinen Vornamen. Der 42-Jährige ist wegen gleicher Delikte polizeibekannt. Die Schadenshöhe liegt vermutlich im hohen vierstelligen Bereich oder darüber.