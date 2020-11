Hann. Münden. Nach rund 24 Stunden hat die Feuerwehr den Brand in der Altstadt von Hann.

Münden (Landkreis Göttingen) gelöscht. In der Nacht zu Sonntag wird es aber eine Brandwache geben, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagabend sagte. Das Haus, in dem der Brand ausbrach, wurde zum Teil abgerissen, um an weitere Brandherde zu kommen.

Der Brand war am Freitagabend in einem Geschäftsgebäude ausgebrochen. Die Flammen griffen auf mehrere benachbarte Fachwerkhäuser über, die evakuiert wurden, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Geschäftshaus waren nach Angaben eines Sprechers alle Bewohner rechtzeitig herausgekommen. Verletzt wurde demnach niemand. Wegen der dichten Bebauung gestaltete sich die Brandbekämpfung in der Nacht sehr schwierig. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Die Brandursache war am Samstag noch unklar.

In der historischen Altstadt von Hann. Münden kommt es immer wieder zu folgenschweren Bränden. 2015 starb dabei ein Mann. 2008 richtete eine Feuersbrunst in der Altstadt einen Schaden von mehreren Millionen Euro an. Damals waren sieben Fachwerkhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert zerstört worden.