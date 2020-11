Mutter nach Fund von totem Vierjährigen in Niedersachsen in Psychiatrie

Feuerwehrleute sind mit einem Boot im Einsatz.

Nord-West-Media TV/dpa

Rotenburg (Wümme). Nach dem Fund eines toten Jungen in der Wümme in Rotenburg ist die Mutter des Kindes in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.