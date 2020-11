25 000 Euro Schaden nach Verpuffung in Mehrfamilienhaus

Bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus in Leer ist in der Nacht zum Samstag ein Schaden von rund 25 000 Euro entstanden.

//Feuerwehr Landkreis Leer/dpa

