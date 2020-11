Helgoland. Die Wurfsaison der Kegelrobben auf der Helgoländer Düne hat begonnen.

Drei Jungtiere seien bereits gesichtet worden, teilte der Tourismus-Service am Freitagabend mit. Die Geburtenzahl hatte im Winter 2019/20 bei 531 gelegen. In den ersten Lebenswochen seien die Kegelrobbenjungen besonders anfällig, hieß es. Die Jungtiere haben bei der Geburt ein weißes „Babyfell“, das Lanugofell, und müssen den Angaben zufolge an hochwassergeschützten Strandabschnitten liegen. Ihren Nachwuchs bringt die Kegelrobbe in den Wintermonaten von November bis Ende Januar zur Welt.