Wilhelmshaven/Hannover. Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) hält ein Terminal für Wasserstoff oder synthetisch hergestelltes Gas für einen möglichen Ersatz des gefährdeten LNG-Standorts in Wilhelmshaven.

„Wir brauchen weiter ein Terminal genau an der Stelle, wir müssen weiterhin mit Schiffen Energie transportieren“, sagte Lies am Freitag. Der Energiekonzern Uniper hatte zuvor erklärt, dass der Standort für den Import verflüssigten Erdgases (LNG) in der bisher geplanten Form nicht umgesetzt werde. „Wir sind weiterhin darauf angewiesen, Energie zu importieren. Aber jetzt, glaube ich, ist die Entscheidung gefallen, dass sie nur erneuerbar sein kann und nicht mehr fossil“, so Lies.

Gas verbrennt in modernen Kraftwerken in der Regel CO2-ärmer als Kohle und gilt als Übergangsträger zwischen fossilen und erneuerbaren Energien. Unter Druck verflüssigt, lässt es sich weltweit transportieren - vor allem Katar und die USA wollen so als Exporteure weitere Märkte beliefern, die US-Regierung lehnt daher den Weiterbau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland ab. Einige Erdgasarten wie Methan sind ebenfalls in „erneuerbarer“ Form künstlich herstellbar. Wird dazu Strom aus regenerativen Quellen genutzt, kann man aus Wasser zudem elementaren Wasserstoff produzieren, der ein wichtiges Speichermedium für Energie ist. Klimaschützer mahnen aber bereits den kompletten Erdgas-Ausstieg an.

„Wir werden nie die Energie, die wir brauchen, ausschließlich in Deutschland produzieren können“, erklärte Lies mit Blick auf die Uniper-Entscheidung. „Das machen wir auch heute nicht - wir importieren Kohle, wir importieren Öl, wir importieren Gas. Und wir werden morgen eben erneuerbare Energie importieren müssen. Aber nicht in Form von Strom, sondern auch in Form von grünem Wasserstoff oder grünem Methan.“ Uniper hatte sich Anfang dieses Jahres noch zuversichtlich zum ursprünglichen LNG-Großprojekt in Kooperation mit der katarischen Gasgesellschaft in Wilhelmshaven gezeigt.