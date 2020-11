Wochenende in Niedersachsen und Bremen mit Nebel und Sonne

Die Sonne scheint am blauen Himmel durch Wolken hindurch.

Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Offenbach am Main. Das Wochenende bringt in Niedersachsen und Bremen in den nächsten Tagen voraussichtlich freundliches Wetter, aber auch etwas Nebel.