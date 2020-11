Jembke. Eine Polizistin hat bei einem Einsatz im Landkreis Gifhorn am Donnerstag einen Mann mit einer Schusswaffe leicht verletzt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der 31 Jahre alte wohnungslose Mann die Beamtin bedroht haben. Einige Zeugen hätten geschildert, dass er ein Messer gehabt habe. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag in Jembke auf einem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und einer Postfiliale. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen.