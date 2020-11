Hannover. Die niedersächsischen Kommunen sehen die Schulen gut für das coronabedingte Lüften gerüstet.

Das Lüftungskonzept des Kultusministeriums könne fast überall umgesetzt werden, erklärten die Landkreise, Städte und Gemeinden am Donnerstag in Hannover. Ihre Spitzenverbände stützten sich auf eine Umfrage unter den Mitgliedern. Die Kommunen sind als Schulträger für die Ausstattung der Schulen verantwortlich.

Probleme könne es lediglich bei einzelnen Schulräumen geben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer. Darauf müsse bei der Unterrichtsplanung Rücksicht genommen werden. Der Vorgabe des Ministeriums nach soll in allen Räumen in den Pausen und einmal in der Unterrichtsstunde fünf Minuten lang mit Durchzug gelüftet werden. Damit sollen Lufttröpfchen fortgepustet werden, an denen möglicherweise Coronaviren haften. Die Schulkinder sollen sich warm anziehen.

Regelmäßiges Lüften sei ein besserer Schutz als der oft geforderte Einsatz mobiler Luftreiniger, sagte Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. Lehrerverbände halten das bis zu zehnmalige Lüften an einem Schultag im Winter für unrealistisch. Nötig seien CO2-Ampeln, die anzeigen, wenn die Luftqualität sinkt. Für Schulräume, in denen nicht gelüftet werden kann, sollten Luftreiniger gekauft werden.