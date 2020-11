Hannover. Die Regierungsfraktionen in Niedersachsen prüfen, wie sie die Oppositionsforderung nach einer stärkeren Einbindung in die Corona-Politik erfüllen können.

„Wir prüfen gerade gemeinsam mit der Opposition, die Ausschüsse und das Parlament in größerem Umfang zu beteiligen“, sagte SPD-Fraktionschefin Johanne Modder am Mittwoch in Hannover. Am Vortag hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer die Opposition bereits eingeladen, konkrete Vorschläge für künftige Corona-Maßnahmen zu unterbreiten. Die Opposition kritisiert seit Monaten, dass die Regierung in der Corona-Krise per Verordnung regiert, ohne dass das Parlament über die Maßnahmen abstimmen kann.

Zuletzt hatte es auf FDP-Wunsch am Freitag eine Corona-Sondersitzung des Landtags gegeben mit Blick auf den Teil-Lockdown. Über den Inhalt der Corona-Verordnungen werden Landtag und Verbände seit geraumer Zeit auch vorab informiert.

Toepffer will die Opposition nun mit in die Verantwortung bei künftigen Entscheidungen nehmen. „Ich erwarte konkrete und umsetzbare Vorschläge, besonders auch mit Blick auf die steigenden Zahlen von Intensivpatienten in unseren Krankenhäusern und eine Antwort auf die Frage, was will die Opposition machen, falls die Zahlen nicht zurückgehen, sondern weiter steigen.“ Es gehe um die strittige Frage der Schließung von Gastronomie, Diskotheken oder Theatern und die Frage, was im Dezember mit Gottesdiensten passieren soll, falls die Zahlen nicht sinken.

Die Grünen-Fraktion kündigte bereits eine Reihe konkreter Anträge zur aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie in Niedersachsen für die Landtagssitzung in der kommenden Woche an. Unter anderem geht es um Änderungsvorschläge zu den aktuellen Maßnahmen und weitere Vorsorgemaßnahmen.