Hannover. Die Schlammschlacht bei der AfD geht weiter. Nach dem Fraktionsbruch treten die sechs verbliebenen Abgeordneten nun als Gruppe auf. Das wollen aber auch die drei Fraktionsbrecher tun. Einer ist schon aus der AfD ausgetreten, die anderen beiden will die Partei rauswerfen.

Nach dem Bruch der AfD-Landtagsraktion treten die verbleibenden sechs Abgeordneten im Parlament künftig als Gruppe auf. „Nur diese sechs sind legitimiert, im niedersächsischen Landtag für die AfD Politik zu machen“, sagte AfD-Landeschef Jens Kestner am Mittwoch in Hannover.

Nach einem Führungsstreit waren die bisherige Fraktionsvorsitzende Dana Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends im September aus der Fraktion ausgetreten. Gegen Guth und Wirtz sei ein Parteiausschlussverfahren auf den Weg gebracht worden, teilte Kestner mit. Ahrends ist inzwischen selber aus der AfD ausgetreten. AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla sagte, dass der Bundesvorstand der Partei einstimmig beschlossen habe, dass die sechs Abgeordneten die fraktionsähnliche Gruppe im niedersächsischen Landtag gründen können. „Wir hoffen, dass die parlamentarische Arbeit denselben Erfolg hat wie in der Vergangenheit.“

Die Landesverfassung und die Geschäftsordnung des Landtags sehen eine Gruppe als parlamentarisches Gebilde in Niedersachsen bisher nicht vor. Bestimmte Rechte ergeben sich daraus im Moment nicht. Wie der Abgeordnete Klaus Wichmann sagte, wolle man nun über eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtags erreichen, dass die Gruppe gewisse parlamentarische Rechte und eine Grundfinanzierung erhält, wenn auch nicht in selbem Umfang wie eine Fraktion.

Für die Bildung einer Fraktion wären sieben Abgeordnete nötig. Einigungsversuche und eine Neugründung scheiterten jedoch. „Wenn man so knapp am Fraktionsstatus kratzt, ist es dann gerecht, eine Gruppe wie einen Einzelabgeordneten zu behandeln?“, fragte Wichmann. Laut einem Landtagssprecher wollte sich der Ältestenrat des Parlaments bereits in seiner Sitzung am Mittwoch mit der Bitte der AfD beschäftigen. Über eine Änderung der Geschäftsordnung müsste der Landtag wie über einen Gesetzesentwurf abstimmen.

Die Abgeordneten Guth, Wirtz und Ahrends nannten die Gründung der Gruppe eine plakative Ankündigung nach außen. „Auch wir würden sehr begrüßen, wenn sich der Landtag entschließen könnte eine Gruppenbildung ab einer Anzahl von mindestens drei Abgeordneten zu ermöglichen und damit einhergehend den Gruppen auch parlamentarische Rechte einzuräumen, wie es auch in anderen Bundesländern möglich ist.“

Die Möglichkeit Entschließungsanträge einzubringen und über eine Gruppenbildung mehr Redezeit zu erhalten, würde auch Abgeordneten ohne Fraktion ermöglichen, an der Parlamentsarbeit teilzunehmen. „Einen entsprechenden Vorschlag haben wir dem Ältestenrat mit der Bitte um Beratung vorgelegt.“

Anzeige Anzeige

Auslöser der Krise bei der niedersachsen-AfD war die in Frage stehende Wiederwahl von Guth an die Fraktionsspitze. Dem war im September ein Rechtsruck mit der Abwahl der als moderat geltenden Guth als Landeschefin vorangegangen. Zum Nachfolger wurde der Bundestagsabgeordnete Kestner gewählt. Er wurde bisher dem nun offiziell aufgelösten, völkisch-nationalistischen „Flügel“ zugerechnet.

„Wir werden auch weiterhin eine liberal-konservative Politik gemäß unserer Programmatik vertreten - umso mehr, als dass die "offizielle AfD-Gruppe" erwarten lässt, dass sich dort der sogenannte "Sozialpatriotismus" im Stil des angeblich aufgelösten Flügels durchsetzen wird“, erklärten Guth, Wirtz und Ahrends am Mittwoch. Seitens der sechs übrigen Abgeordneten sagte Peer Lilienthal hingegen: „Inhaltliche Differenzen gibt und gab es nicht.“ Das sei bloß vorgeschoben. „Das ist eine reine Machtfrage, die zur Spaltung der Fraktion und zum Austritt der drei geführt hat.“