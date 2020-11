Hannover. Nach dem Bruch der AfD-Landtagsfraktion im niedersächsischen Landtag treten die verbleibenden sechs Abgeordneten künftig als Gruppe im Parlament auf.

„Nur diese sechs sind legitimiert, im niedersächsischen Landtag für die AfD Politik zu machen“, sagte AfD-Landeschef Jens Kestner am Mittwoch in Hannover.

Nach einem Führungsstreit waren die bisherige Fraktionsvorsitzende Dana Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends im September aus der Fraktion ausgetreten. Gegen Guth und Wirtz sei ein Parteiausschlussverfahren auf den Weg gebracht worden, sagte Kestner. Ahrends ist inzwischen selber aus der AfD ausgetreten.

Die Landesverfassung und die Geschäftsordnung des Landtags sehen eine Gruppe als parlamentarisches Gebilde in Niedersachsen bisher nicht vor. Parlamentarische Rechte ergeben sich daraus im Moment nicht. Wie der Abgeordnete Klaus Wichmann sagte, wolle man nun über eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtags erreichen, dass die Gruppe gewisse parlamentarische Rechte und eine Grundfinanzierung erhält, wenn auch nicht in selbem Umfang wie eine Fraktion.

Für die Bildung einer Fraktion wären sieben Abgeordnete nötig. Einigungsversuche und eine Neugründung scheiterten jedoch. „Wenn man so knapp am Fraktionsstatus kratzt, ist es dann gerecht, eine Gruppe wie einen Einzelabgeordneten zu behandeln?“, fragte Wichmann. Wie ein Sprecher des Landtags ankündigte, werde sich der Ältestenrat des Parlaments bereits in seiner Sitzung am Mittwoch mit der Bitte der AfD beschäftigen. Über eine Änderung der Geschäftsordnung müsste der Landtag wie über einen Gesetzesentwurf abstimmen.