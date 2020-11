Cloppenburg. Angesichts der weiterhin hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen besucht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am heutigen Tag den Landkreis Cloppenburg.

Mit 288,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche (Stand Dienstag, 9 Uhr) ist der Landkreis nach wie vor Spitzenreiter in Niedersachsen. Weil will sich im Kreishaus über den Umgang in der Region mit dem Infektionsgeschehen informieren, über die Erfahrung mit den bisherigen Maßnahmen, die Reaktion der Bevölkerung, aber auch über die Situation in den Krankenhäusern, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei.

Die Infektionszahlen waren in dem Landkreis im September nach oben gegangen, nachdem sich fast eine ganze Amateur-Fußballmannschaft infiziert hatte. Im Oktober folgte ein Ausbruch unter Mitarbeitern in einem Schlachthof in Emstek. Nach Angaben von Landrat Johann Wimberg gab es auch viele Übertragungen im privaten Bereich bei größeren Familien.