Hannover. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat SPD-Forderungen nach einem Aufweichen der Schuldenbremse grundsätzlich zurückgewiesen.

„Die Schuldenbremse verbunden mit der soliden Finanzpolitik der vergangenen Jahre hat es erst ermöglicht, angemessen auf die Herausforderungen der Corona-Krise zu reagieren“, sagte Hilbers am Dienstag in Hannover. Gerade die gegenwärtige Situation habe bewiesen, dass effektive Krisenpolitik verbunden mit Investitionen im Rahmen der Schuldenbremse möglich sei.

„Wer Schulden machen will, findet immer einen Weg; dem müssen wir einen wirksamen Riegel vorschieben“, sagte Hilbers. „Eine nachhaltige Finanzpolitik hindert nicht an entschlossenem Handeln in einer Notsituation. Die Schuldenbremse hat sich bewährt.“ Gerade mit Sicht auf nachfolgende Generationen sei es wichtig, keine hohen Schuldenberge aufzuhäufen, damit auch in Zukunft ein Gestaltungsspielraum für politische Ziele verbleibe.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder hatte angesichts der andauernden wirtschaftlichen Belastung durch die Corona-Krise die Schuldenbremse in Frage gestellt. „Wir müssen auf Bundes-, aber auch auf Landesebene ernsthaft darüber reden, wie wir der Wirtschaft, den Unternehmen und Betrieben bei einer noch länger andauernden Pandemie helfen und sie unterstützen können“, sagte Modder am Freitag in der Corona-Sondersitzung des Landtags. „Und da stelle ich auch für mich ganz persönlich die Frage nach der Schuldenbremse.“

Von dem neueingeführten Neuverschuldungsverbot durfte das Land in der Corona-Krise als außerordentlicher Notlage zwar abweichen und in Nachtragshaushalten Milliardenverpflichtungen eingehen. Kontrovers diskutiert wird allerdings nun, wie schnell man wieder zu strikter Haushaltsdisziplin zurückkehrt oder ob man Änderungen an den Regelungen zur Schuldenbremse vornimmt.