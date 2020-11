Hannover. Die Polizei ist in Niedersachsen mit Durchsuchungen gegen Hass und Hetze im Internet vorgegangen.

In Hannover und im Landkreis Lüneburg sei je ein Objekt von je einem Beschuldigten am Dienstagmorgen durchsucht worden, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover. Was genau den beiden Beschuldigten vorgeworfen wird und ob Beweismittel sichergestellt wurden, dazu machte die Sprecherin keine Angaben.

Laut LKA waren die Durchsuchungen in Niedersachsen Teil eines europaweiten Aktionstages zur Bekämpfung von Hasspostings. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) mitteilte, wurden insgesamt in elf Bundesländern mehr als 80 Wohnungen und andere Gebäude durchsucht. Knapp 100 Beschuldigte sollten zu mutmaßlich von ihnen veröffentlichten Hasskommentaren vernommen werden.

Seit 2016 gibt es solche Aktionstage der Strafverfolger in Deutschland, in diesem Jahr war erstmals Europol an der Aktion beteiligt. Weitere sechs europäische Staaten nahmen teil.