Bremen. Clemens Fritz glaubt nicht, dass der kapitale Fehler von Werder Bremens Jean-Manuel Mbom beim 1:1 in Frankfurt den Youngster zurückwirft.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass Manu Aufbauhilfe braucht“, sagte der Leiter Profifußball des Bundesligisten am Dienstag in einer Medienrunde. „Ich bin mir sicher, dass er nicht der Typ ist, der sich davon beeinflussen lässt.“ Der 20 Jahre alte Mbom hatte am vergangenen Samstag den Ball vor dem Frankfurter Ausgleich in der Nähe des Bremer Strafraums verloren.

Der frühere Nationalspieler Fritz hob die Qualitäten Mboms hervor, der in dieser Liga-Spielzeit in fünf von bisher sechs Partien dabei war. „Gerade was die Arbeit gegen den Ball angeht, ist er unheimlich wichtig für uns“, sagte Fritz. „Da machen wir uns gar keine Sorgen.“