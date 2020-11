Hannover. Rund 2000 Haushalte in Langenhagen sind wegen Verunreinigungen seit Tagen ohne Trinkwasser.

Die Bewohner dürfen deshalb das Trinkwasser bis auf Weiteres nicht nutzen, wie das Technische Hilfswerk (THW) am Montag mitteilte. Rund 13 000 Liter Trinkwasser seien seit dem vergangenen Donnerstag täglich an die betroffenen Haushalte ausgegeben worden. Mittlerweile würden die betroffenen Bewohner an insgesamt sechs Ausgabestellen versorgt. Nach früheren Angaben des Energie- und Wasseranbieters Enercity sollen die Einschränkungen möglicherweise bis zu drei Wochen andauern.

Am Freitag hatte Enercity den Angaben zufolge ein erstes Probenergebnis erhalten. Demnach erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei einer Substanz im Wasser um ein Reinigungsprodukt handelt. Herkunft und exakte Zusammensetzung der Substanz würden weiter ermittelt. Die Aufforderung des Gesundheitsamts, bis zu einer offiziellen Freigabe das Trinkwasser nicht zu trinken oder für Waschzwecke zu nutzen, gelte weiter. Ausnahme sei Wasser für die Toilettenspülung.