Hannover. Ein harter November soll die Hoffnung auf einen erträglichen Dezember erhalten. Der Teil-Lockdown soll die zweite Corona-Welle brechen. In Niedersachsen wehren sich aber bereits Betriebe gegen die erneute Schließung.

Mit einem vierwöchigen Teil-Lockdown sollen die sprunghaft steigenden Corona-Infektionszahlen schnell wieder abgeflacht werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verglich die Corona-Pandemie zum Start der November-Einschränkungen mit einer Naturkatastrophe und bezeichnete sie als größte Bewährungsprobe seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Corona-Lage in Niedersachsen:

INFEKTIONEN: Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken nimmt weiter zu. Am Montag wurden 757 Erkrankte in Krankenhäusern behandelt, 141 davon auf der Intensivstation, wie das Sozialministerium mitteilte. 79 davon müssen künstlich beatmet werden. Am Montag vor einer Woche lag die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken noch bei 467. Die Zahl neuer nachgewiesener Infektionsfälle lag am Montag bei 830.

Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten gelten inzwischen 33 als Hotspot mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In 13 Regionen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz inzwischen über 100. Der höchste Wert wurde im Kreis Cloppenburg registriert mit 281,2, gefolgt vom Kreis Vechta (258,4) und der Stadt Delmenhorst (197,3). Im landesweiten Durchschnitt liegt die Sieben-Tages-Inzidenz inzwischen bei 95,2.

SCHULEN: Mehr als 150 Schulen sind aktuell von Corona-Einschränkungen betroffen. Vier Grundschulen sowie eine Grund- und Hauptschule waren am Montag wegen Infektionsfällen geschlossen, wie das Kultusministerium mitteile. An 137 Schulen gab es Einschränkungen im Präsenzunterricht für einzelne Klassen oder Lerngruppen.

Zwölf Schulen kehrten zum Wechselmodell zurück, bei dem die Klassen geteilt und abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichtet werden. Vorgesehen ist die Rückkehr zum Szenario B in Regionen ab 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wenn an der jeweiligen Schule außerdem von den Behörden eine Infektionsschutzmaßnahme wie Quarantäne etwa für eine Klasse verordnet wurde.

Die verschärften Corona-Bedingungen sehen vor, dass Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diese neue Maskenregelung gilt für Schulen in den Landkreisen, in denen der Inzidenzwert bei mehr als 50 lag.

Anzeige Anzeige

WIRTSCHAFT: Stark betroffen sind Gastronomie, Hotels und Restaurants. Nach einer jüngsten Einschätzung des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga ist ein Drittel der Gaststätten in Niedersachsen aufgrund der Zwangsschließungen akut von Insolvenz bedroht. Bereits am Montag liefen viele Betriebe beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gegen die Anordnung des Landes Sturm.

Verschiedene Gastronomiebetriebe, Tattoo- und Piercingstudios, ein Kosmetikstudio, ein Schwimmbad, eine Spielhalle und ein Wettannahmebüro reichten laut einer OVG-Sprecherin entsprechende Anträge gegen Schließungen ein. Der Senat habe dem Land eine Frist zur Stellungnahme bis Mittwoch gegeben. Danach soll es Entscheidungen geben. Das solle „zeitnah“ geschehen, innerhalb der dem 4. November folgenden Woche.

KONTROLLEN: In vielen Städten sollen die vom Innenministerium angekündigten Überwachungen der strengeren Corona-Regeln durch eine verstärkte Polizei-Präsenz umgesetzt werden. Die Einsatzkräfte würden in den kommenden Tagen konsequentes Einhalten der Bestimmungen durchsetzen und notfalls Strafverfahren einleiten, sagte etwa die Leiterin der Polizei in Helmstedt, Imke Krysta.

Auch für Wolfsburg sind mehr Präsenz und Kontrollen durch Ordnungsdienst und Polizei angekündigt. In Braunschweig achten die Beamten verstärkt auf die Gruppengrößen und die Maskenpflicht in der Innenstadt. Am letzten Wochenende vor dem Teil-Lockdown war es weitestgehend ruhig geblieben.