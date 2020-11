Bad Essen. Nach einer siebenwöchigen Testphase in Bad Essen ziehen die Stadtwerke Osnabrück ein positives Resümee ihres selbstständig fahrenden Minibusses „Hubi“.

Nach einer siebenwöchigen Testphase in Bad Essen ziehen die Stadtwerke Osnabrück ein positives Resümee ihres selbstständig fahrenden Minibusses „Hubi“. Man habe unter anderem viele wertvolle Erkenntnisse zum autonomen Fahren in komplexen Verkehrssituationen gewonnen, teilte das Unternehmen am Montag mit. „Hubi“ - Kurzwort für den Projektnamen „Hub Chain“ - fuhr von Mitte September bis Ende Oktober in dem Kurort im Landkreis Osnabrück an drei Tagen in der Woche. Ursprünglich war ein Einsatz in einer Region Mecklenburg-Vorpommerns geplant. Das ließ sich allerdings nicht umsetzen, weil der Bus Häuser braucht, um sich zu orientieren.

Zuvor war „Hubi“ auf einem kleinen Rundweg in Osnabrück im Einsatz. Die Stadtwerke wollen mit dem Minibus die Einsatzfähigkeit eines selbstständig fahrenden Fahrzeugs als Ergänzung für das Liniennetz testen. Der Bus soll auf der „letzten Meile“ als Zubringer- und Abholshuttle eingesetzt werden.

Die Corona-Pandemie hatte das Projekt verzögert. Ursprünglich sollte „Hubi“ schon im Mai durch Bad Essen rollen. Der Testlauf startete dann im September mit entsprechenden Hygieneauflagen. Zeitweise durften nur maximal zwei Personen gleichzeitig mitfahren.

In Bad Essen musste „Hubi“ drei Kreisverkehre und teils enge Straßenverläufe mit höherem Verkehrsaufkommen durchqueren. Das Zusammenspiel mit anderen Verkehrsteilnehmern habe gut geklappt. 95 Nutzer hatten sich für das Experiment registrieren lassen und eine entsprechende App heruntergeladen. Deutlich mehr Gäste seien spontan mitgefahren, hieß es. Die Stadtwerke Osnabrück planen nun ein Anschlussprojekt.