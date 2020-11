Bremen. Die zweite Mannschaft von Werder Bremen darf trotz der Beschränkungen für den Amateursport im November trainieren.

Das Bremer Gesundheitsamt erteilte dem Verein eine entsprechende Ausnahmegenehmigung, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Hintergrund der Entscheidung ist, dass auch der U23-Kader der Bremer ausschließlich aus Berufsfußballern besteht. Das Training werde folglich „im Sinne der Berufsausübung erlaubt“, heißt es in der Mitteilung. Werder II spielt in der viertklassigen Regionalliga Nord, deren Spielbetrieb in diesem Monat wegen der Beschränkungen während der Corona-Pandemie ruht.