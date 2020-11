Lübeck. Ein Angelboot ist in der Ostsee vor Travemünde gesunken.

Drei Menschen seien dabei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Schiff sei aus ungeklärten Umständen am Sonntagabend vor dem Strand in Travemünde gekentert. Passanten hörten die Hilfeschreie und verständigten die Einsatzkräfte. Die Schiffbrüchigen wurden von Helfern der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger aus dem Wasser geholt. Die drei Männer waren stark unterkühlt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen mussten auf der Intensivstation behandelt werden.