Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen muss wahrscheinlich lange Zeit auf Torwart Luca Plogmann verzichten.

Die 20 Jahre alte Leihgabe von Werder Bremen zog sich bei der 0:3-Niederlage bei Dynamo Dresden am Samstag eine schwere Knieverletzung zu und musste bereits in der 17. Minute vom Platz getragen werden. Bei Plogmann war die Kniescheibe rausgesprungen, eine genaue Diagnose steht aber noch aus. „Das ist ein Schock für uns“, sagte Meppens Co-Trainer Björn Müller, der in Dresden den gesperrten Chefcoach Torsten Frings ersetzte.

Schnelle Genesungswünsche gab es auch von Werder-Coach Florian Kohfeldt. „Ich möchte ihm auf diesem Wege alles Gute wünschen: Ich melde mich bei dir. Werde gesund, du hast eine große Zukunft vor dir“, sagte Kohfeldt nach dem 1:1 der Bremer bei Eintracht Frankfurt. Kohfeldt kennt Plogmann bereits seit vielen Jahren und arbeitete mit ihm in der Jugend bei Werder zusammen.