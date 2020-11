Hannover. In Niedersachsen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen erneut gestiegen.

Die Gesundheitsämter meldeten am Sonntag einen Anstieg um 972 Fälle, damit wurden landesweit inzwischen 37 884 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 festgestellt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. 64,8 Prozent der Betroffenen gelten als genesen, 761 Menschen mit einer Corona-Infektion sind gestorben. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 90,2 - so viele Menschen je 100 000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt.

Ab einem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gilt ein Landkreis als Corona-Risikogebiet. Die Mehrheit der Kreise und kreisfreien Städte im Land hat diese Marke inzwischen überschritten. Am höchsten lag der sogenannte Inzidenzwert im Landkreis Cloppenburg mit 268,3, gefolgt vom Kreis Vechta mit 264,7 und der Stadt Delmenhorst mit 198,6.