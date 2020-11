Wolfsburg ambitioniert: Labbadia vor Einzug in 100er-Club

Ein Fußball-Spiel.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Berlin. Der VfL Wolfsburg will seine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage zum Start in die laufende Bundesliga-Saison auch in Berlin fortsetzen.