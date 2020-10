Maskenpflicht ab 5. Klasse in Niedersachsens Corona-Hotspots

Ein medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch im Sonnenschein.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hannover. Das Land Niedersachsen hat von Montag an eine Maskenpflicht für alle Schüler in den weiterführenden Schulen in Corona-Hotspots angeordnet.