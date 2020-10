Hannover. Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist auf einer Bundesstraße nahe Hannover gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei Hannover am Freitagmorgen mitteilte, kam das Auto am Donnerstagnachmittag aus zunächst ungeklärten Gründen in einer leichten Linkskurve von der Bundesstraße 217 zwischen Hannover Wettbergen und Ronnenberg ab. Der 48-jährige Fahrer wurde nach dem Aufprall in seinem Auto eingeklemmt, er verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.