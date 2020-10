Hannover. Die Umweltverbände in Niedersachsen wollen das laufende Volksbegehren für mehr Artenschutz stoppen, wenn der Landtag die vorgelegten Gesetze für mehr Umweltschutz beschließt.

Das Volksbegehren könne als erfolgreich betrachtet werden, wenn die Ziele des Volksbegehrens über den sogenannten Niedersächsischen Weg für mehr Natur- und Artenschutz erreicht sind, sagte der Vorsitzende des Naturschutzbundes in Niedersachsen, Holger Buschmann, am Donnerstag in Hannover.

Umweltminister Olaf Lies (SPD) stellte in Aussicht, dass die entsprechenden zum Niedersächsischen Weg gehörenden Umweltgesetze vom Landtag noch im November beschlossen werden. „Genau das, was wir hier vereinbart haben, setzen wir auch um.“ Damit wäre ein hartes Tauziehen um mehr Naturschutz und eine umweltverträglichere und zukunftsfähige Landwirtschaft im Agrarland Niedersachsen erfolgreich beendet.

Die rot-schwarze Landesregierung hatte den Niedersächsischen Weg als gesellschaftlichen Konsens über mehr Naturschutz und eine nachhaltiger ausgerichtete Landwirtschaft auch vorangetrieben, um ein von den Grünen und dem Nabu unterstütztes Volksbegehren für mehr Artenschutz zu stoppen.