Braunschweig. Die Basketball Löwen Braunschweig müssen im Pokalspiel bei den Telekom Baskets Bonn auf Karim Jallow verzichten.

Der 23 Jahre alte Kapitän hat sich am Samstag in der Begegnung gegen die EWE Baskets Oldenburg einen Nasenbeinbruch zugezogen und fällt damit für die Partie am Sonntag (18.00 Uhr) aus. Der Forward wird sich noch Ende dieser Woche einer Nasen-Operation unterziehen, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Die Braunschweiger hoffen aber, dass Jallow beim Liga-Start am 8. November bereits wieder zur Verfügung steht.