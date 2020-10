Berlin. Der Bundestag nimmt am heutigen Mittwoch (12.00 Uhr) mit einer Trauerfeier Abschied von seinem völlig unerwartet gestorbenen Vizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) aus Göttingen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich werden dabei die Reden halten. Schäuble hatte zuvor erklärt, er werde Oppermann als „Vollblut-Parlamentarier“ in Erinnerung behalten. Das Präsidium des Bundestags verliere mit ihm einen besonnenen Kollegen von hohem juristischen Sachverstand und großer politischer Erfahrung.

Oppermann war am Sonntag kurz vor einem Interview in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ zusammengebrochen. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der 66-Jährige war 1990 in den Niedersächsischen Landtag eingezogen. 1998 ernannte ihn der damalige Ministerpräsident Gerhard Schröder (SPD) zum Wissenschaftsminister. 2005 wechselte Oppermann in den Bundestag. Dort war er in der vergangenen Legislaturperiode SPD-Fraktionsvorsitzender. Nach der Wahl 2017 wurde er Vizepräsident des Bundestags. Für die Wahl im kommenden Jahr wollte Oppermann nicht wieder kandidieren.