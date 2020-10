Hannover. Der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen hat gerade angesichts der Corona-Krise vor Verschwendung öffentlicher Mittel gewarnt.

In seinem neuen, am Dienstag vorgestellten Schwarzbuch, prangert der Steuerzahlerbund auch zwölf Fälle aus Niedersachsen und einen Fall aus Bremerhaven an. Die Beispiele dienen dazu, den sorglosen Umgang mit Steuergeldern zu kritisieren.

„Die Schwarzbuchfälle sind nur die Spitze des Eisbergs“, erklärte der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes in Niedersachsen und Bremen, Bernhard Zentgraf. „Die Fehlleitung von Steuergeldern ist ein gravierendes Problem der öffentlichen Haushaltswirtschaft. Regierungen und Parlamente müssen sich gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten diesem Problem stellen.“

Vom Steuerzahlerbund exemplarisch genannt wurde der Nachbau des alten Holzseglers „Seute Deern“ mit 46 Millionen Euro an Bundesmitteln, nachdem die Städte Bremerhaven und Bremen eine Sanierung des Schiffes als zu teuer abgelehnt hatten. Auch ein Werbeturm, der die Stadt Schortens mehr als 700 000 Euro kostete, landete im Schwarzbuch, ebenso wie die unwirtschaftliche Gründung eigener Stadtwerke in Aurich, die mit einem Minus von 3,3 Millionen Euro endete. Auch der Streit beim Bau der neuen Feuerwehrleitstelle in Hannover wurde angeprangert, 17,8 Millionen Euro Mehrausgaben brachte der Disput mit der Baufirma nach Kalkulation des Steuerzahlerbundes der Stadt ein.