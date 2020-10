Berlin. Führende Politiker von CDU und CSU haben den gestorbenen Bundestagsvizepräsidenten und SPD-Politiker Thomas Oppermann gewürdigt.

Sein plötzlicher Tod sei ein Schock, schrieb CSU-Chef Markus Söder am Montag auf Twitter. „Er war ein großer und engagierter Demokrat.“

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich fassungslos. Oppermann und er seien zeitgleich parlamentarische Geschäftsführer ihrer Bundestagsfraktionen gewesen. „Aus dem Gegeneinander von Regierung und Opposition wurde Freundschaft: So haben wir Manches bewegt“, schriebt er über den SPD-Politiker. „Du warst ein großartiger Demokrat und ein wirklich feiner Kerl.“

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, zeigte sich ebenfalls schockiert. Oppermann sei ein streitbarer und profilierter Bundestagskollege gewesen, schrieb er.

Der 66-jährige Oppermann war am Sonntagabend kurz vor einer Live-Schalte in die ZDF-Sendung „Berlin direkt“ zusammengebrochen und in die Göttinger Universitätsklinik eingeliefert worden. Zur Todesursache gab es zunächst keine Informationen.