Bremen. Philipp Bargfrede setzt seine Karriere in der U23 von Werder Bremen in der Fußball-Regionalliga fort.

Nach der vergangenen Saison hatten die Norddeutschen den Profi-Vertrag mit dem 31-Jährigen nicht verlängert. Bargfrede soll nun den Werder-Talenten mit seiner langjährigen Bundesliga-Erfahrung helfen. „Durch meinen eigenen Werdegang weiß ich, welche Gedanken unsere jungen Talente in dieser Phase ihrer Karriere beschäftigen“, wird Bargrede in einer Vereinsmitteilung am Samstag zitiert.

Der defensive Mittelfeldspieler hatte selbst die Jugendteams des SVW durchlaufen und für die zweite Mannschaft gespielt, ehe er bei den Profis zum Zuge kam. Der Routinier soll parallel zu seiner Zeit als Spieler bei der U23 ein Trainee-Programm im Bereich Trainer beginnen.