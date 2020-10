Bremen. Im Museumskomplex Böttcherstraße in Bremen hat die Explosion einer Gasflasche zwei Menschen leicht verletzt.

Sie erlitten ein Knalltrauma und wurden am Ort behandelt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Explosion am Freitagnachmittag richtete auch einen Schaden von mehr als 10 000 Euro an. Den Angaben nach explodierte die Gasflasche in einem Technikraum zwischen einer Goldschmiede und dem Eingang zu den Museen in der Böttcherstraße. Ein Mann habe die Flasche kurz vorher ausgetauscht. Ermittelt werde, ob es dabei zu einem Montagefehler kam. Die von 1922 bis 1931 gebaute Böttcherstraße im expressionistischen Stil ahmt eine mittelalterliche Gasse nach. Sie ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten in Bremen.