Hannover. Das Wochenende bringt in Niedersachsen und Bremen voraussichtlich viele Wolken und viel Regen.

Für den Sonnabend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine starke Bewölkung mit Regen am Morgen. Ab dem späten Vormittag soll es dann trocken bleiben. Die Temperaturen liegen der DWD-Prognose zufolge bei maximal 16 Grad in Hannover.

Am Sonntag bleibt es demnach vor allem in der Nordwesthälfte Niedersachsens stark bewölkt und regnerisch. Im Südosten werden freundliche, trockene Abschnitte erwartet. Die Höchsttemperatur liegt bei 17 Grad in Bremen.