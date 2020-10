Bremen. Bei einem Verkehrsunfall in Bremen sind ein 56 Jahre alter Fußgänger und ein 49-jähriger Motorradfahrer verletzt worden.

Der 56-Jährige überquerte bei stockendem Verkehr die Straße und wurde dabei von dem 49-Jährigen mit dessen Leichtkraftrad angefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatte ein Lastwagen für den Fußgänger angehalten. Der 49-Jährige fuhr daraufhin auf der Linksabbiegerspur am Lastwagen vorbei und achtete dabei nicht auf den Fußgänger. Beide am Unfall beteiligten Männer kamen noch am Donnerstagabend in eine Klinik. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine genaueren Details nennen.