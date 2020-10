Pferde-Europameisterschaften 2021 in Deutschland

Die Dressur-EM 2021 soll in Hagen a.T.W. stattfinden. (Symbolfoto)

David Ebener

Lausanne. Im kommenden Jahr sollen die Europameisterschaften in den olympischen Pferdesport-Disziplinen Springen und Dressur in Deutschland stattfinden. Ein Event soll auch in Hagen a.T.W. stattfinden.