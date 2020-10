Hannover. Ein polizeibekannter Reichsbürger hat nach seiner Festnahme in Hannover einen Beamten getreten.

Angestellte eines Geschäfts im Hauptbahnhof hatten am Dienstag die Polizei verständigt, weil der 44-Jährige sich weigerte, eine Maske zu tragen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als er sich weigerte, sich gegenüber den Beamten auszuweisen, nahmen sie in mit zur Wache, hieß es. Dort habe er sich weiter aggressiv verhalten und einen Polizisten gegen den Oberschenkel getreten. Der Beamte sei nicht verletzt worden.

Gegen den 44-Jährigen wird jetzt wegen tätlichen Angriffs, Widerstands und Körperverletzung ermittelt. Die Gesundheitsbehörde prüft, ob er mit seiner Weigerung, eine Maske zu tragen, gegen das Infektionsgesetz verstoßen hat. Der Mann war schon vorher durch ähnliche Vorfälle bei der Polizei bekannt, hieß es.