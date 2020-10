Eine Außenansicht des Bremer Übersee-Museums.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bremen. Wie geht es eigentlich in tierischen Kinderstuben zu? Und was haben Tier- und Menschennachwuchs gemeinsam? Antworten auf solche Fragen liefert von diesem Samstag an, die Sonderausstellung „Junge Wilde - Tierisch erwachsen werden“ im Bremer Übersee-Museum.