Hannover. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat den ausgehandelten Kompromiss zur künftigen europäischen Agrarpolitik begrüßt.

Europas Landwirtschaft solle grüner und gerechter werden, weil es um gesellschaftliche Themen wie Umweltschutz, Klimaschutz und gesunde Ernährung gehe, teilte Otte-Kinast in Hannover mit. Nun müssten die letzten Hürden in Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und EU-Parlament genommen werden: „Wir haben dann die historische Chance, durch einen nationalen Strategieplan die Leitplanken der Gemeinsamen Agrarpolitik für die nächsten Jahre in Deutschland selbst festzulegen“, sagte Otte-Kinast. Wirtschaftlichkeit und Ökologie müssten miteinander vereinbart werden.

Die EU-Staaten hatten sich in der Nacht zu Mittwoch auf eine Reform der milliardenschweren Agrarpolitik geeinigt. Öko-Regelungen sollen in den nächsten Jahren für eine grünere Landwirtschaft sorgen. Das sind Umweltvorgaben, die über die verpflichtenden Anforderungen, die Bauern im Gegenzug für Direktzahlungen erfüllen müssen, hinausgehen.