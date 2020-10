Hameln. Nach dem Fund einer Leiche in einem Brunnen in Hameln geht die Polizei davon aus, dass der Mann alkoholisiert hineingestürzt und ertrunken ist.

Die Obduktion am Dienstag ergab keinerlei Anhaltspunkte für Fremdeinwirkung am Tod des 54-Jährigen, wie eine Behördensprecherin mitteilte. Bekannte hatten ausgesagt, dass er am Freitagabend stark alkoholisiert gewesen und bereits mehrfach gestürzt war. Am nächsten Morgen wurde die Leiche in dem flachen Brunnen in der Parkanlage entdeckt.