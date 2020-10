Das Handout zeigt in einer 3D-Animation einen Microlauncher.

Ohb Se/OHB SE/dpa/Symbolbild

Bremen. In der Nordsee könnte nach Einschätzung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) schon in etwas mehr als einem Jahr erstmals eine kleine leichte Trägerrakete von einer mobilen Startplattform in den Weltraum geschossen werden.