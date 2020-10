Hannover. Ein Tipper aus dem Landkreis Aurich hat fast 900 000 Euro im Lotto 6 aus 49 gewonnen.

Der Gewinner dürfe sich in der zweiten Gewinnklasse über 892 776,70 Euro freuen, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Der Tipper habe zwölf Felder des Klassikers 6 aus 49 ausgefüllt, außerdem habe er an den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 sowie der Glücksspirale teilgenommen. Weil der Lotto-Jackpot nicht geknackt wurde, werde dieser am Mittwoch auf etwa sieben Millionen Euro steigen. Am Samstag habe zudem ein noch unbekannter Glücklicher 100 000 Euro bei der Glücksspirale gewonnen.