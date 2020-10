Hannover. Ist ein harter Brexit unausweichlich? Der britische Premier Boris Johnson bereitet sein Land darauf vor. Europaministerin Birgit Honé sieht Niedersachsen auch einen harten Brexit gerüstet. Bei der IHK in der Region hofft man auf Einigung.

Ein Abkommen mit Brüssel sei unwahrscheinlich, teilte der britische Premier Boris Johnson am Freitag in London mit. Niedersachsen sieht Europaministerin Birgit Honé dennoch gut gerüstet: „Niedersachsen ist gut auf alle Szenarien vorbereitet“, sagte sie am Freitag in Hannover. Ganz gescheitert sah sie die Verhandlungen noch nicht. „Ich halte ein Abkommen weiterhin für möglich, aber es kann nur kommen, wenn auch die britische Seite zu Kompromissen bereit ist“, so Honé.

Holger Hollemann/dpa

IHK: Unternehmen brauchen Planungssicherheit

Auch bei der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim wird mit Blick auf die künftigen Wirtschaftsbeziehung auf ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU gesetzt. „Die regionalen Unternehmen brauchen dringend Planungssicherheit. Daher ist ein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien unerlässlich", teilte Frank Hesse, IHK-Geschäftsbereichsleiter International, gegenüber unserer Redaktion mit. "Dieses Ziel muss weiter klar im Fokus der europäischen Politik stehen."

Für die Region ist Großbritannien ein wichtiger Handelspartner - auch wenn die Beziehungen seit dem Hickhack um den Brexit bereits gelitten haben. Seit fünf Jahren lag Großbritannien zuletzt auf Platz 3 der wichtigsten Exportmärkte für niedersächsische Unternehmen — trotz Rückgängen im Exportumsatz um fast eine Milliarde Euro seit dem Brexit-Referendum. Immerhin 417 Unternehmen aus dem IHK-Bezirk Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sind in Großbritannien aktiv, 32 sogar mit einer eigenen Niederlassung.

Honé: Drei Dinge wichtig

Aus niedersächsischer Sicht müssen laut Europaministerin Honé vor allem drei Dinge in den Verhandlungen schnell geklärt werden: "Neben einem möglichst ungestörten Warenverkehr ist die weitere Nutzung britischer Gewässer durch die niedersächsische Hochseefischerei sowie die unkomplizierte Ein- und Ausreise nach Großbritannien von immenser Bedeutung“, betonte die Ministerin. „Das gilt insbesondere für den Austausch von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden.“ Der Austausch zwischen Schulen sowie im Kultur- und Wissenschaftsbereich müsse erhalten bleiben. „Eine kulturelle Entfremdung müssen wir aktiv verhindern“, sagte Honé.